انت الان تتابع تفاصيل خبر لاعب عربي يرافق ميسي في تشكيلة "الأبطال" المثالية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 2 مايو 2019 09:51 مساءً - هيمن لاعبو نادي برشلونة الإسباني على التشكيلة المثالية لذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد تألقه دفاعياً وهجومياً في مباراته أمام ليفربول الإنجليزي.

وحظي العملاق الكتالوني بتمثيل سبعة لاعبين في التشكيلة الأفضل؛ تقدمهم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي سجّل ثنائية في فوز فريقه أمام رفاق النجم المصري محمد صلاح بثلاثية بيضاء.

وعلاوة على ميسي، عرفت التشكيلة وجود السداسي الكتالوني؛ الأوروغوياني لويس سواريز، والبرازيلي فيليب كوتينيو، والظهيرين سيرجي روبيرتو وجوردي ألبا، والمدافع جيرارد بيكيه، إضافة إلى الحارس الألماني المتألق مارك أندريه تير شتيغن.

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أما باقي عناصر التشكيلة الأفضل في ذهاب "المربع الذهبي" فكانت من نصيب أياكس أمستردام الهولندي، الذي تفوق على مضيفه توتنهام هوتسبير الإنجليزي بهدف دون رد.

وجاء قائد الفريق الهولندي ماتياس دي ليخت على رأس لاعبي أياكس، إلى جانب داني بليند وفان دي بيك، فضلاً عن المغربي المتألق حكيم زياش.

وتقام مباراتا العودة الأسبوع المقبل؛ إذ يحل برشلونة، الثلاثاء، ضيفاً على ليفربول بملعب "أنفيلد"، في حين يستقبل أياكس منافسه اللندني على استاد "يوهان كرويف أرينا" بعد يوم واحد.

تجدر الإشارة إلى أن ملعب "واندا ميترو بوليتانو"، معقل أتلتيكو مدريد، يحتضن المباراة النهائية الحالية لـ"أمجد الكؤوس الأوروبية"، مطلع الشهر المقبل.