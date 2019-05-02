فينغر يكشف أسباب سقوط كلوب أمام برشلونة

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صورة من مباراة برشلونة وليفربول برسم ذهاب نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا

كشف مدرب أرسنال السابق آرسين فينغر أسباب سقوط ليفربول أمام برشلونة في ذهاب نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أروبا. المدرب الفرنسي يرى أن هناك شيئين مهمين أحدثا الفارق ورجحا كفة النادي الكتالوني على حساب "الريدز".

في قمة كروية حافلة بالإثارة والتشويق، وضع برشلونة قدماً في النهائي عقب فوزه على ليفربول بثلاثية نظيفة برسم ذهاب نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، فيما يُنتظر أن تحسم مباراة الإياب قريباً هوية المتأهل إلى نهائي الكأس "ذات الأذنين".

وكشف مدرب أرسنال السابق آرسين فينغر عن أسباب سقوط ليفربول بثلاثية في ملعب "الكامب نو" معقل الفريق الكتالوني. وقال المدرب الفرنسي، في تصريحات صحفية نقلها موقع صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، إن موهبة ميسي وخبرة مدرب برشلونة فالفيردي التكتيكية رجحت كفة "البلوغرانا" على حساب "الريدز".

وأوضح آرسن فينغر أن الأمر "كان قاسياً على ليفربول الليلة، لكن يجب القول إن برشلونة عانى مبكراً في الثاني حتى سجلوا الهدف الثاني"، وأضاف: "انهار ليفربول بعد ذلك، وأعتقد أن هناك شيئين مهمين حدثا في هذه المباراة".

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وأفاد فينغر أن الشيء الأول الذي حدث هو "عندما عانى برشلونة، قام فالفيردي بتغيير جيد وذلك بإدخال سيميدو، ووضع سيرجيو روبيرتو في وسط الملعب. ومنذ تلك اللحظة بدا برشلونة أكثر استقراراً من الناحية الدفاعية".

أما الشيء الثاني، حسب المدرب الفرنسي المعروف في عالم الساحرة المستديرة، فهو نجم "البلوغرانا" الأول ليونيل ميسي، الذي أنهى المهمة بنجاح وسجل في مرتين في شباك الفريق الإنجليزي"، وأردف: "كل تمريرة من ميسي كانت رائعة وهذا ما خلق الفارق في النهاية".

في المقابل، يحتاج مدرب ليفربول يورغن كلوب إلى إعادة قراءة أوراقه من جديد، ومحاولة إيجاد الخلطة السحرية، التي تُساعد المدرب الألماني على تجاوز هزيمة الذهاب، وتدارك الموقف في مباراة الإياب قريباً في إنجلترا، فيما تأمل جماهير "الريدز" أن ينجح فريقها في التأهل إلى النهائي، ويحافظ على حلم تحقيق الثنائية (الدوري الإنجليزي وكأس دوري أبطال أوروبا).