شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلي يطمئن على جيرالدو والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
حرص خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الاطمئنان على حالة اللاعب الأنجولي جيرالدو، لاعب الفريق، وذلك في جلسة خاصة على هامش مران الفريق مساء اليوم، الخميس، على ملعب التتش بالجزيرة.
وأدى اللاعب تدريبات استشفائية مع مجموعة اللاعبين الذين شاركوا في مباراة طلائع الجيش، أمس، التي حسمها الأهلي بثنائية مقابل هدف وحيد. في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد المكس بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ31 من مباريات الدوري الممتاز.
وكان الجهاز الفني أكد استقرار حالة اللاعب بعد مغادرته مباراة طلائع الجيش، أمس، متأثرًا بإصابته بدوار في الرأس تسبب في إصابته بفقدان جزئي بسيط في الذاكرة.
ويستعد الأهلي لمواجهة النجوم المقرر لها، مساء الأحد المقبل، في إطار منافسات الدوري الممتاز، على ملعب استاد بتروسبورت.
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