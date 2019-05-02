شكرا لقرائتكم خبر عن «تشافي» يعلن اعتزاله كرة القدم بنهاية الموسم الحالي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
أعلن الإسباني تشافي هيرنانديز، لاعب برشلونة السابق والسد القطري الحالي، اليوم الخميس، اعتزاله كرة القدم بنهاية هذا الموسم.
وقال تشافي، في تصريح نشرته صحيفة (ماركا) الإسبانية: «هذا هو موسمي الأخير كلاعب، لكنني أتطلع لرؤية ما ينتظرني في المستقبل بعالم التدريب».
وأضاف: «فلسفتي في التدريب ستعكس الأسلوب الذي تعودنا عليه مع يوهان كرويف وفي لاماسيا».
يُذكر أن تشافي لعب في برشلونة من 1998 حتى 2015، وحقق معه لقب دوري أبطال أوروبا 4 مرات، كما حصد لقب كأس العالم مع منتخب إسبانيا في 2010، وكذلك لقب اليورو في عامي 2008 و2012.
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