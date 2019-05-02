شكرا لقرائتكم خبر عن طموح تورينو فى دورى الأبطال يشعل مباراته أمام يوفنتوس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يأمل تورينو فى تعزيز آماله بالمشاركة فى دورى أبطال أوروبا بنظامه الجديد للمرة الأولى فى تاريخه، عندما يحل على جاره يوفنتوس الذى ضمن لقبه الثامن تواليا، الجمعة فى افتتاح المرحلة 35 من الدورى الإيطالى لكرة القدم.

وتقام المباراة عشية الذكرى السبعين لتحطم طائرة الفريق الذهبى لتورينو فى أربعينيات القرن الماضى، وكان 18 من لاعبى ومسؤولى تورينو بين 31 شخصا قتلوا فى حادث تحطم طائرة فى 4 مايو 1949 فوق هضبة سوبرجا بالقرب من تورينو.

وكان فريق «جراندى تورينو» عائدا من مواجهة بنفيكا البرتغالى فى لشبونة، ويمر بأفضل فترة فى تاريخه بعد تتويجه بلقب الدورى خمس مرات متتالية، لكن بعد الحادثة الكارثية أحرز تورينو لقب الدورى مرة وحيدة عام 1976.

فى المقابل، كان يوفنتوس يحصد اللقب تلو الآخر، فوصل عدد ألقابه إلى 35 آخرها الشهر الماضى للمرة الثامنة تواليا.

وصحيح أن ديربى المدينة يحمل نكهة خاصة، إلا أن تورينو يأمل فى الاستفادة من ضمان يوفنتوس اللقب، واللحاق موقتا بأتالانتا الرابع الذى يحل على لاتسيو الأحد.

ويبتعد يوفنتوس (88 نقطة) بفارق 18 نقطة عن نابولى الذى ضمن منطقيا المركز الثانى لابتعاده بفارق 8 نقاط عن إنتر الثالث. لكن الصراع على المركز الرابع يبدو ناريا قبل أربع مراحل على ختام الدورى بين أتالانتا (59)، روما (58)، تورينو وميلان (56) ولاتسيو (55). ولم يخسر تورينو فى آخر ست مباريات، ونجح بالفوز على ميلان للمرة الأولى عام 2001.

قال رئيسه أوربانو كايرو «لا يجب أن نفكر فى دورى أبطال أوروبا، يجب أن نبقى هادئين ونترك أقدامنا على الأرض».

وتابع «فى هذا السباق الأخير يجب أن نبقى متماسكين. ينبغى التفكير فى مباراة هامة جدا الجمعة ضد يوفنتوس».

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وأردف «السباق نحو أوروبا لا يزال مفتوحا، لكننى شاهدت فريقا مصمما لتورينو».

وأخفق تورينو بتحقيق الفوز على أرض يوفنتوس منذ 1995، منذ ذلك الوقت هزمه مرة واحدة فى إبريل 2015.

وكان يوفنتوس يحاول تحطيم رقمه القياسى بعدد النقاط (102 فى موسم 2014)، بيد أن تعادله الأخير مع إنتر 1-1 الأسبوع الماضى أحبط سعيه.

لكن لا يزال بمقدوره الوصول إلى حاجز المائة نقطة الرمزى بحال فوزه فى آخر أربع مباريات، حيث يحاول نجمه الجديد البرتغالى كريستيانو رونالدو إنهاء الموسم على رأس ترتيب الهدافين حيث يملك 20 هدفا راهنا، بفارق ثلاثة أهداف عن مهاجم سمبدوريا المخضرم فابيو كوالياريلا (23).

فى المقابل، عاد مهاجم تورينو أندريا بيلوتى إلى مستوياته السابقة، وسجل 6 أهداف فى آخر 8 مباريات رافعا رصيده إلى 13 هدفا هذا الموسم بينها الهدف الافتتاحى ضد ميلان.

وبحال حلوله بين الأربعة الاوائل، سيشارك تورينو فى المسابقة القارية للمرة الثانية، بعد 1976-1977 عندما كانت بنظامها القديم تحت اسم كأس الأندية الأوروبية البطلة وخرج من دورها الثانى أمام بوروسيا مونشنجلادباخ الالمانى الذى بلغ النهائى أنذاك أمام ليفربول الإنجليزى.

وسيكون ليوفنتوس دور كبير فى تحديد هوية المتأهلين إلى المسابقات الأوروبية، فبعد مواجهة تورينو، يلتقى روما الأسبوع المقبل ثم أتالانتا فى 19 مايو.

ويسرق أتالانتا الأنظار لعدم خسارته فى آخر تسع مباريات، وهو يحل الأحد على لاتسيو قبل مواجهتهما المرتقبة فى نهائى مسابقة الكأس على الملعب الأوليمبى فى روما فى 15 مايو الجارى.

وسيكون بمقدور إنتر تعزيز مركزه الثالث عندما يحل على أودينيزى السابع عشر والمهدد بالهبوط. أما روما الخامس فيسافر إلى جنوى باحثا عن الحفاظ على سلسلته من دون أى خسارة للمباراة السادسة تواليا. وفى ختام المرحلة، الاثنين، يستضيف ميلان السابع بولونيا الرابع عشر، بعد إحراز فريق المدرب المهدد بالإقالة جينارو جاتوزو خمس نقاط فقط فى مبارياته السبع الأخيرة.