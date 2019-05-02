شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حجازي يفوز بجائزة لاعب الموسم في ويست بروميتش الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

فاز المصري أحمد حجازي، مدافع فريق ويست بروميتش ألبيون الإنجليزي، بجائزة أفضل لاعب في ناديه خلال الموسم الجاري، وذلك عبر تصويت جماهير الفريق.

وقامت رابطة جماهير فريق ويست بروميتش الإنجليزي، بتكريم أحمد حجازي ومنحه كأس أفضل لاعب في النادي خلال موسم 2018-2019، بعدما تفوق على كل لاعبي ويست بروميتش في عدد الأصوات.

وشارك أحمد حجازي في 36 مباراة مع بروميتش الموسم الحالي، وقاد الفريق للتأهل لمرحلة الـ «بلاي أوف» التي تمنح الفائز بها بطاقة التأهل للدوري الإنجليزي الممتاز.