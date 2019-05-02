شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول: الاتحاد يتقدم على التعاون بهدف نظيف (نهائي كأس خادم الحرمين) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
أنتهى الشوط الأول من مباراة اتحاد جدة والتعاون في اطار نهائي كأس خادم الحرمين، والجارية الأن على استاد الملك فهد الدولي، بتقدم الاتحاد بهدف نظيف.
وسجل هدف الاتحاد اللاعب اليكساندر بريوفيتش في الدقيقة 32 من زمن المباراة.
وتأهل التعاون بعد تمكنه من الفوز على الهلال السعودي في مباراة نارية خلال نصف النهائي بنتيجة خمسة أهداف التعاون وصفر للزعيم.
كما تمكن الاتحاد من الصعود بنتيجة نهائية للمباراة أربعة أهداف الاتحاد وهدفين النصر بعد مباراة نارية تم بها لعب وقت إضافي وأشواط إضافية.
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