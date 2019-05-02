شكرا لقرائتكم الزمالك يرفع شعار "الكاشات قبل الماتشات" استعدادا للقاء النجم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حفز مجلس إدارة نادى الزمالك، لاعبى الفريق الكروى، قبل السفر إلى تونس لمواجهة النجم الساحلى، بصرف مكافأة الفوز فى إحدى المباريات بالدورى العام.
ويواجه الزمالك نظيره التونسى الأحد المقبل على الملعب الأولمبى بسوسة، فى إياب دور نصف النهائى للبطولة الكونفدرالية، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الأبيض على ملعب برج العرب بهدف نظيف.
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