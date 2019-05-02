5 لاعبين مهددون بالغياب عن الزمالك فى ذهاب نهائى الكونفيدرالية...

جدة - عمرو شويل 5 لاعبين مهددون بالغياب عن ذهاب نهائى الكونفيدرالية

حذر السويسري كريستيان جروس المدير الفنى للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك لاعبيه من كثرة الحصول على الإنذارات فى المباراة المقبلة أمام النجم الساحلي التونسي.

موعد مباراة النجم الساحلي والزمالك

الزمالك يختتم تدريباته

ويلتقى النجم الساحلى والزمالك فى اياب دور نصف النهائي لمسابقة الكونفيدرالية الافريقية مساء الأحد المقبل فى تمام التاسعة مساءًا على ارضية ملعب الاستاد الأوليمبي بسوسة.

وأنهى الزمالك، استعداداته اليوم على ملعبه، استعداداً للسفر صباح الغد إلى تونس لخوض مواجهة النجم الساحلى التونسى، التى ستقام يوم الأحد المقبل، على الملعب الأولمبى بسوسة.

Advertisements

جروس يحذر الخماسي

وحذر السويسري كريستيان جروس، اللاعبين من الاعتراض على التحكيم فى المباراة القادمة والابتعاد عن الحصول على إنذارات بدون داعى، خاصة إن هناك 5 لاعبين مهددين بالغياب عن الفريق الأبيض فى ذهاب نهائى البطولة الأفريقية حال التأهل لهذا الدور وذلك فى حالة الحصول على إنذار أصفر فى المباراة القادمة وهم طارق حامد ومحمود كهربا وإبراهيم حسن ومحمود علاء وعماد السيد.