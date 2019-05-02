شكرا لقرائتكم فاروق جعفر يرفض تدريب الترسانة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعلن فاروق جعفر نجم ومدرب الزمالك السابق إعتذاره الرسمي لمجلس ادارة نادي الترسانة عن الاستمرار في تدريب الفريق بعد أقل من ثلاثة أيام عن إعلان مجلس إدارة الشواكيش التعاقد معه لقيادة الفريق بدوري القسم الثاني الموسم المقبل .
وأكد جعفر في تصريحات لـ "الخليج 365" أن السبب في الاعتذار يرجع لظروف خاصة تمنعه من الاستمرار في قيادة الشواكيش مؤكدا إحترامه لمجلس إدارة الترسانة متمنيا للفريق التوفيق خلال المرحلة القادمة فى القسم الثاني.
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