شكرا لقرائتكم الفيصلي على بعد خطوة من لقبه الـ 34 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يقف الفيصلي على بعد خطوة واحدة من لقبه الرابع و الثلاثين في الدوري الأردني لكرة القدم، ويخوض مباراة هامة، يوم الجمعة، أمام البقعة.

وسيكون اللقاء هاما للفيصلي الذي يسعى لحسم اللقب، أو انتظار نتيجة لقاء مطارده الجزيرة أمام شباب الأردن، وتأجيل معرفة البطل إلى الأسبوع الأخير من عمر المسابقة.

ولم يفقد الجزيرة حظوظه بالمنافسة، غير أن استمرار مشواره نحو اللقب رهين بنتيجة لقاء الفيصلي، ووفقا للحسابات يبدو اللقب أقرب للأزرق الذي سبق الفوز ذهابا على البقعة خاصة أنه لم يخسر إلا لقاء وحيد بالدوري.

ويعتبر الفيصلي الذي يقترب من لقبه الرابع و الثلاثين بالدوري الفريق الأقوى هجوماً الموسم الحالي بتسجيله ثمانية وثلاثين هدفا، والأقوى دفاعاً باستقباله لثلاثة عشر هدفا فقط.