شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. رامى صبرى يحصد أغلى 3 نقاط لإنبى بالفوز على بتروجت 2 / 1 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغلب إنبى بقيادة على ماهر على بتروجت بقيادة محمد عودة، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم بالديربى البترولى، على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الـ31 بالدورى الممتاز.

وشهد الشوط الأول فرصة وحيدة محققة لإنبى فى الدقيقة 20 جاءت عن طريق عرضية من أحمد رفعت صانع ألعاب الفريق وصلت إلى محمود قاعود ليسددها بغرابة خارج مرمى بتروجت.

فيما جاءت أخطر فرص بتروجت فى الدقيقة 3 من الوقت بدل الضائع بتسديدة متقنة من شكرى نجيب مهاجم الفريق ولكن نجح عبد العزيز البلعوطى فى التصدى للتسديدة وإنقاذ مرماه من فرصة خطيرة لبتروجت.

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وفى الشوط الثانى من ركلة ركنية نجح رامى صبرى فى خطف هدف التقدم لإنبى من ضربة رأسية ليتقدم لفريقه بالهدف الأول ونشط بتروجت بعد ذلك من أجل إدراك التعادل ونجح شكرى نجيب فى الدقيقة 72 فى خطف التعادل لبتروجت من ركلة جزاء ثم نجح رامى صبرى فى الوقت بدل الضائع من خطف هدف الفوز فى الوقت بدل الضائع من الشوط الثانى من رأسية.

وبتلك النتيجة رفع إنبى رصيده إلى النقطة 33 ويحتل المركز الخامس عشر باحثا عن طوق النجاة من دوامة الهبوط حيث يتبقى له 4 مباريات فى الدورى أمام الأهلى والاتحاد والمقاصة والنجوم فيما توقف رصيد بتروجت عند النقطة 34 ويحتل المركز الرابع عشر ويتبقى له 3 مباريات فى الدورى أمام طلائع الجيش وسموحة والمقاولون العرب.