شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 3 أيام فقط .. فاروق جعفر يعتذر عن عدم تدريب الترسانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم فاروق جعفر نجم ومدرب الزمالك السابق بإعتذار رسمي لمجلس ادارة نادي الترسانة عن الاستمرار في تدريب الفريق بعد أقل من ثلاثة أيام عن إعلان مجلس إدارة الشواكيش التعاقد معه لقيادة الفريق بدوري القسم الثاني الموسم المقبل . وأكد جعفر في تصريحات لـ " الخليج 365 " أن السبب في الاعتذار يرجع لظروف خاصة تمنعه من الاستمرار في قيادة الشواكيش مؤكدا إحترامه لمجلس إدارة الترسانة متمنيا للفريق التوفيق خلال المرحلة القادمة فى القسم الثاني.

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