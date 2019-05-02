شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن زكريا ينتظم في مران الأهلي..ويؤدي برنامج تأهيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يؤدي مؤمن زكريا لاعب الأهلي برنامج تأهيلي، على هامش مران الفريق الأحمر الجماعي اليوم الخميس، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

ويخوض مؤمن زكريا البرنامج التأهيلي تحت إشراف حسين عبد الدايم مساعد مخطط الأحمال بالجهاز الفني.

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وكان مؤمن قد فسخ إعارته مع نادي أحد السعودي بعدما انتقل إليه في يناير الماضي، ثم عاد للانتظام في تدريبات الأهلي، ولا يحق له المشاركة في المباريات لعدم قيده في قائمة الفريق.

ويستعد الأهلي لمواجهة النجوم مساء الأحد المقبل على ستاد بتروسبورت في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.