5 لاعبين مهددين بالغياب عن الزمالك حال التأهل لنهائى الكونفدرالية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى الزمالك، استعداداته اليوم على ملعبه، استعداداً للسفر صباح الغد إلى تونس لخوض مواجهة النجم الساحلى التونسى، التى ستقام يوم الأحد المقبل، على الملعب الأولمبى بسوسة، فى إياب دور قبل النهائى بالكونفدرالية.
وحذر الجهاز الفنى للزمالك خلال الاستعدادات الأخيرة، اللاعبين من الاعتراض على التحكيم فى المباراة القادمة والابتعاد عن الحصول على إنذارات بدون داعى، خاصة إن هناك 5 لاعبين مهددين بالغياب عن الفريق الأبيض فى ذهاب نهائى البطولة الأفريقية حال التأهل لهذا الدور وذلك فى حالة الحصول على إنذار أصفر فى المباراة القادمة وهم طارق حامد، محمود كهربا، إبراهيم حسن، محمود علاء وعماد السيد.
وكان لقاء الذهاب الذى جمع الزمالك والنجم الساحلى على استاد برج العرب، يوم الأحد الماضى، قد انتهى بفوز الزمالك بهدف نظيف سجله محمود كهربا.
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