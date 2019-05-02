شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يصرف مكافأة فوز متأخرة للاعبين قبل السفر إلى سوسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرف مجلس إدارة نادي الزمالك، اليوم، مكافأة الفوز لإحدى مباريات الفريق فى الدورى المتأخرة لتحفيز اللاعبين قبل السفر صباح الغد إلى تونس لخوض مواجهة النجم الساحلى التونسى، التى ستقام يوم الأحد المقبل، على الملعب الأولمبى بسوسة، فى إياب دور قبل النهائى بالكونفدرالية.

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وكان مجلس إدارة الزمالك قد صرف الراتب الشهري للاعبين خلال الساعات الماضية من أجل تحفيزهم قبل مباراة الأحد المقبل أمام بطل تونس قبل أن يتم صرف مكافأة الفوز لإحدى مباريات الدوري التي لم يتم صرفها.

وكان لقاء الذهاب الذى جمع الزمالك والنجم الساحلى على استاد برج العرب، يوم الأحد الماضى، قد انتهى بفوز الفريق الأبيض بهدف نظيف سجله محمود كهربا.