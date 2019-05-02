فيديو.. إنبى يتقدم على بتروجت 1 / 0 برأسية رامى صبرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم رامى صبرى مدافع إنبى للفريق بالهدف الأول أمام بتروجت فى الدقيقة 61 من عمر المباراة التى تجمعهما بالديربى البترولى المقام حالياً على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الـ31 بالدورى الممتاز. وشهد الشوط الأول فرصة وحيدة محققة لإنبى فى الدقيقة 20 جاءت عن طريق عرضية من أحمد رفعت صانع ألعاب الفريق وصلت إلى محمود قاعود ليسددها بغرابة خارج مرمى بتروجت. Advertisements فيما جاءت أخطر فرص بتروجت فى الدقيقة 3 من الوقت بدل الضائع بتسديدة متقنة من شكرى نجيب مهاجم الفريق ولكن نجح عبد العزيز البلعوطى فى التصدى للتسديدة وإنقاذ مرماه من فرصة خطيرة لبتروجت. وفى الشوط الثانى من ركلة ركنية نجح رامى صبرى فى خطف هدف التقدم لإنبى من ضربة رأسية ليتقدم لفريقه بالهدف الأول ونشط بتروجت بعد ذلك من أجل إدراك التعادل.

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