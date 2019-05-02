فيديو .. طارق يحيى عن هدف ميسى : "جبت زيه ولكنكم تحبون الأجانب"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر طارق يحيى نجم نادى الزمالك ومنتخب مصر السابق عبر صفحتة الشخصية بموقع التواصل الإجتماعى فيس بوك فيديو لهدف له بمرمى الأهلى . وعلق طارق يحيى على الفيديو قائلا " زي هدف ميسي بالامس ولكنكم تحبون الأجانب " . Advertisements ويأتى هذا بعد هدف الارجنتينى ميسى نجم فريق برشلونة الأسبانى بمرمى ليفربول بالمباراة التى جمعتهم مساء أمس وجاء الهدف فى الدقيقة 82 من خلال ضربة حرة مباشرة من مسافة بعيدة، وهو الهدف رقم 600 فى مسيرته مع الأندية.

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