شكرا لقرائتكم خبر عن عنتر يبتعد عن حسابات جروس فى مواجهة النجم الساحلى وتأهيل "بوطيب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقلصت فرص لحاق محمد عنتر صانع ألعاب الزمالك بمواجهة النجم الساحلى، التى ستقام يوم الأحد المقبل، على الملعب الأولمبى بسوسة، فى إياب دور نصف النهائى بالكونفدرالية الأفريقية.

وخاض عنتر تدريبات تأهيلية اليوم فى الجيمانزيوم على هامش تدريب الفريق الأبيض اليوم فى ظل إصابته بشد في العضلة الأمامية ما يقلص فرص لحاقه بالمباراة القادمة خاصة إن السويسرى جروس المدير الفنى للفريق سيعلن عقب مران اليوم قائمة الفريق التى سوف تتوجه غدا إلى تونس.

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كما واصل المغربى خالد بوطيب مهاجم الزمالك أداء البرنامج الموضوع له من قبل الجهاز الفنى بقيادة السويسري جروس من أجل تجهيزه للفترة المقبلة حيث أدى أيضاً تدريبات تأهيلية بصالة الجيمانزيوم بالنادى.

وقام السويسرى كريستيان جروس بتقسيم اللاعبين فى مران الزمالك إلى ثلاث مجموعات وأدت كل مجموعة من اللاعبين تدريبات بالكرة من لمسة واحدة وحرص المدير الفنى للزمالك خلال هذه الفقرة على أن يشارك حراس المرمى بها من أجل رفع معدلات دقة التمريرات.