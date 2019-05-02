شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام يكتفى بالجرى.. وتدريب حواجز للاعبين فى مران الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعد السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، برنامج تأهيلى وبدنى للاعبين يقومون بأدائه علي هامش المران المقام حاليا وذلك لرفع معدل اللياقة البدنية لديهم وكذلك تنشيط العضلات من خلال عمل إطالات وتخطى للحواجز القصيرة وسرعات علي مسافات قصيرة، ضمن الاستعدادات لمواجهة النجم الساحلى التونسى، فى المباراة المقرر لها يوم الأحد المقبل، على الملعب الأولمبى بسوسة، فى إياب دور قبل النهائى بالكونفدرالية.

فيما خاض حازم إمام الظهير الأيمن للزمالك تدريبات بالجرى الخفيف حول الملعب وذلك من خلال برنامج وضع له على هامش المران اليوم الخميس، فى ظل تأهيله من إصابة مزق السمانة التى أبعدته عن الفريق فى المباريات الأخيرة.

ومن المقرر أن يعلن السويسرى جروس قائمة الزمالك التى ستغادر غدا إلى سوسة، عقب نهاية مران اليوم وذلك استعدادا لمباراة حسم بطاقة التأهل إلى نهائى الكونفدرالية بعدما فاز الفريق الأبيض فى لقاء الذهاب بهدف نظيف.