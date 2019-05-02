انت الان تتابع تفاصيل خبر رونالدو يشتري أغلى سيارة في العالم.. ما مميزاتها؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 2 مايو 2019 08:53 مساءً - استحوذ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، "أيقونة" نادي يوفنتوس الإيطالي، على "أغلى سيارة في العالم على الإطلاق"، والتي يبلغ ثمنها نحو 11 مليون يورو.

وبحسب تقارير صحفية، لم تصنع الشركة المنتجة للسيارة سوى نسخة وحيدة منها، وقدمت لأول مرة إلى العالم في معرض جنيف للسيارات، العام الجاري.

وتمتاز سيارة "الدون" البرتغالي بشكلها الانسيابي وإمكانياتها الاستثنائية؛ إذ تبلغ قوتها 1500 حصان، وتصل سرعتها القصوى إلى 420 كيلومتراً في الساعة.

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في ذات السياق لم تؤكد الشركة المنتجة للسيارة التقارير التي أشارت إلى أن رونالدو هو المشتري لها، كما أنها لم تنفِ، وتركت الأمر معلقاً.

ويمتلك نجم الكرة البرتغالية أسطولاً من السيارات الفارهة والنادرة في الوقت نفسه، إلى جانب امتلاكه أجمل المنازل وأكثرها ترفاً ورفاهية في أكثر المناطق خصوصية وأغلاها سعراً في العالم.

تجدر الإشارة إلى أن رونالدو، المتوّج بجائزة "الكرة الذهبية" في 5 مناسبات سابقة، دأب على نشر صور أسطول سياراته على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي الشهير "إنستغرام".