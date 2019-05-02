كاسياس يتلقى صدمة قوية من طبيب فريق بورتو

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٠٢ مايو ٢٠١٩ - ٠٧:٢٩ م
كاسياس
تلقى الدولي الإسباني إيكر كاسياس، حارس مرمى فريق بورتو البرتغالي، صدمة عنيفة بعد أن أخبره طبيب فريق بورتو، بأسوأ خبر ممكن أن يسمعه طوال مسيرته، عقب تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة أمس الأربعاء، خلال تدريبات فريقه نقل على أثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم؛ حيث خضع الحارس المخضرم لعملية جراحية عاجلة فور وصوله المستشفى. ووفقًا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن أنطونيو كوربالان، طبيب فريق بورتو طالب كاسياس بالابتعاد عن ممارسة كرة القدم والرياضة عمومًا بشكل نهائي.
وقد أعلن طبيب بورتو عن صعوبة عودة كاسياس لممارسة كرة القدم مرة أخرى، وذلك خلال تصريحاته لتليفزيون "TVE" الإسباني حول الأزمة التي تعرض لها كاسياس، حيث قال: "من المستحيل عمليًّا أن يلعب كاسياس بكامل لياقته، لن يتمكن من ذلك، يمكنه العودة إلى الحياة الطبيعية، ولكن ليس كرة القدم". وكان إيكر كاسياس حارس ريال
وقد أعلن طبيب بورتو عن صعوبة عودة كاسياس لممارسة كرة القدم مرة أخرى، وذلك خلال تصريحاته لتليفزيون "TVE" الإسباني حول الأزمة التي تعرض لها كاسياس، حيث قال: "من المستحيل عمليًّا أن يلعب كاسياس بكامل لياقته، لن يتمكن من ذلك، يمكنه العودة إلى الحياة الطبيعية، ولكن ليس كرة القدم".
وكان إيكر كاسياس حارس ريال مدريد السابق وبورتو الحالي، قد تعرض لإصابة بأزمة قلبية في تدريب بورتو، أمس الأربعاء، ونُقل إلى المستشفى؛ حيث خضع لعملية جراحية طارئة بعدها استقرت حالته.
وكتب كاسياس عبر حسابه على موقع "تويتر" "كل شيء تحت السيطرة هنا" وأرفق كلماته بصورة يظهر فيها وهو يبتسم على سرير المستشفى؛ حيث ترافقه زوجته سارا كاربونيرو، ومن المتوقع أن يقوم الأطباء اليوم بتقييم حالة كاسياس مرة أخرى، والتي سيعلن عنها ناديه، في بيان رسمي وفقًا لما ذكرته مصادر في المستشفى.
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