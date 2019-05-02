انت الان تتابع أحمد حسن.. «الصقر» الذي يجيد صيد البطولات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

زي النهاردة في الثاني من شهر مايو عام 1975 بمدينة مغاغة بمحافظة المنيا ولد أحمد حسن كامل أحد أهم اللاعبين في تاريخ مصر نظرًا لمسيرته الكروية المميزة ليتم عامه الـ44.

«تفنن في تضييق الخناق على أصحاب المهارات الفذة بسهولة، حينما كان يكلف بواجبات دفاعية، فشغل عدة مراكز على المستطيل الأخضر، منها صانع الألعاب، ولاعب الوسط المدافع والظهير الأيمن والجناح الأيمن، ليكون «الجوكر» الذي يحلم أي مدير فني بتواجده ضمن صفوف فريقه.. كافح وتحدى الصعاب لتحقيق الكثير من النجاحات، حيث لم يخرج اسمه من قائمة المنتخب الوطني، منذ بدايته مع المستديرة، ليصبح عميد لاعبي العالم».. هو نجم الأهلي والزمالك والإسماعيلي وبشكتاش التركي وأندرلخت البلجيكي السابق أحمد حسن.

بدأ حسن مسيرته الكروية مع نادي أسوان موسم 1993/ 1994 في القسم الثاني قادمًا من مركز شباب مغاغة، وساهم في تأهل الفريق للدوري للمرة الثانية في تاريخه، بعد غياب 4 سنوات. انضم للمنتخب الأوليمبي تحت قيادة الروماني ستايكو، ولكنه لم يتم إعطاؤه فرصة حقيقية من أجل الوجود وإثبات نفسه، ولم ينل فرصته الحقيقية

بدأ حسن مسيرته الكروية مع نادي أسوان موسم 1993/ 1994 في القسم الثاني قادمًا من مركز شباب مغاغة، وساهم في تأهل الفريق للدوري للمرة الثانية في تاريخه، بعد غياب 4 سنوات.

انضم للمنتخب الأوليمبي تحت قيادة الروماني ستايكو، ولكنه لم يتم إعطاؤه فرصة حقيقية من أجل الوجود وإثبات نفسه، ولم ينل فرصته الحقيقية إلا مع تولي الهولندي رود كرول تدريب الفريق، في جيل كان يضم آنذاك عمالقة الكرة المصرية، أمثال حازم إمام وعصام الحضري وعلي ماهر، عبد الستار صبري، هشام حنفي، مصطفى كمال، وغيرهم.

انضم بعدها حسن إلى صفوف الإسماعيلي بدءًا من موسم 1995/ 1996، تحت قيادة أسامة خليل، وشارك لأول مرة في مباراة فريقه أمام الترجي التونسي بالمنزه في ذهاب دور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا 1995، واستطاع إثبات نفسه خلال ثلاثة مواسم حقق خلالها الفوز بكأس مصر 1997 على حساب الأهلي.

وفي موسم 1998/ 1999 بدأ العميد في رحلة الاحتراف حيث انتقل إلى الدوري التركي، واستمر فيه حتى موسم 2005/ 2006، منتقلا في العديد من الفرق بداية من كيجالي سبورت مرورًا بدينيزليسبور، جنتشلربيرليجي، وأخيرا بشكتاش، لعب خلال تلك الفترة 169 مباراة في الدوري التركي سجل 41 هدفًا، ولعب أيضا 12 في كأس تركيا وسجل ثلاثة أهداف، ولعب 20 مباراة قارية وسجل هدفين، منها 105 مباريات بقميص بشكتاش سجل خلالها ثلاثين هدفًا، محققًا لقبًا وحيدًا وهو كأس تركيا.

ثم انتقل «الصقر» لصفوف إندرلخت البلجيكي لمدة موسمين 2006/ 2007، 2007/ 2008 حقق خلالهما الدوري البلجيكي موسم 2006/2007 ليصبح أول لاعب مصري يتوج بالدوري أوروبيًا، وكأس السوبر 2007، وكأس بلجيكا 2008، ولعب خلالهما 84 مباراة وسجل 27 هدفًا.

وبعد مسيرة احترافية كبيرة استمرت 10 سنوات قضاها محترفا لعب خلالها 275 مباراة وسجل 72 هدفًا منها 36 مباراة قارية سجل خلالها ثلاثة أهداف، حقق خلالها أربع بطولات، عاد الصقر مرة أخرى لمصر مجددًا عبر بوابة الأهلي، الذي استمر فيه 3 مواسم بدءا من موسم 2008/ 2009 حتى 2010/ 2011، فحقق خلالها لقب الدوري 3 مواسم، والسوبر المحلي مرتين، ودوري أبطال إفريقيا 2008، والسوبر الإفريقي 2009.

ولعب بصفوف الأهلي 91 مباراة بواقع 59 دوري، 7 كأس مصر، ومباراتين فى السوبر، كما لعب 21 مباراة قارية، ومباراتين في كأس العالم للأندية، سجل خلالها 18 هدفًا.

ثم انتقل للزمالك موسم 2011/ 2012 حتى اعتزاله 2013 لعب خلالها 47 مباراة سجل خلالها 15 هدفًا، وتوج مع الفريق الأبيض بكأس مصر.

الدولي

على المستوى الدولي انضم أحمد حسن، للمنتخب الأول عام 1995، واستمر حتى 2012 لعب خلالها 187 مباراة، حقق الفوز في 96، وتعادل في 49 وخسر 39 مباراة، وأصبح عميد لاعبي العالم، سجل خلالها 34 هدفًا، وتوج مع المنتخب بأربع بطولات كأس الأمم الإفريقية، ولعب في كأس القارات مرتين 1999، 2009.

ولا يمكن أن ينسى الجمهور المصري المباراة التاريخية مع منتخب جنوب إفريقيا في نهائي كأس الأمم الإفريقية ببوركينا فاسو 98، التي لعب فيها حسن دورًا رئيسيًا في فوز المنتخب المصري ورجوعه القاهرة متوجا بكأس إفريقيا للمرة الرابعة عقب أن أحرز الصقر الهدف الأول في هذه المباراة بعد بدايتها بثلاث دقائق وكان هذا الهدف هو الأهم في تاريخه مع المنتخب الوطني.

وفي 30 نوفمبر 2013 أعلن الصقر اعتزاله كرة القدام نهائيًا بعد مشوار حافل في الملاعب دافع خلاله عن الفرق العديدة التي لعب لها داخل وخارج مصر وأنهى مشواره في نادي الزمالك بعد الفوز معه ببطولة كأس مصر 2013، وتولى منصب مدير الكرة لمنتخب مصر لكرة القدم ويعتبر أحمد حسن اللاعب المصري الوحيد الذي أحرز بطولات لكل الأندية التي لعب لها داخل وخارج مصر.

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وعقب قرار الاعتزال تولى أحمد حسن، منصب مدير الكرة في الجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة القدم المعاون بقيادة شوقي غريب في 30/ 11/ 2013، كما تولى الصقر تدريب فريق بتروجت لفترة ليست طويلة.



تولى أحمد حسن منصب مدير المنتخب الوطني، إبان تولى شوقى غريب المسئولية الفنية للفراعنة، ورغم أن المنتخب الوطني لم يحقق أية إنجازات في هذه الفترة، لكن يحسب للصقر توليه هذا المنصب المهم في بداية مشواره بعد اعتزال الساحرة المستديرة.

كما خاض الصقر في بداية موسم 2015-2016، أولى تجاربه على مقعد المدير الفني، حينما تولى المسئولية الفنية لبتروجت، ورغم أن الفريق البترولى لم يحقق النتائج المرجوة ورحل الصقر عن الفريق البترولي، إلا أنه اكتسب خبرة تؤهله للتوغل في المناصب الفنية مستقبلا.

- عميد لاعبي العالم

في عام 2012 استطاع أحمد حسن أن يخطف لقب عميد لاعبي العالم من السعودي محمد الدعيع، بعد أن سجل مشاركته الدولية رقم 179 أمام كينيا ليصبح أكثر لاعبي العالم مشاركة مع منتخب بلاده، ليكون ثاني مصرى يحصل على هذا اللقب بعد مواطنه حسام حسن، الذي سبق وناله عام 2001.

- بطولاته

توج أحمد حسن بالعديد من البطولات خلال مشواره مع الساحرة المستديرة ، ويعد الصقر اللاعب المصري الوحيد الذي توج بالبطولات مع جميع الأندية التي لعب لها وجاءت بطولات العميد كالتالي:

كأس الأمم الإفريقية: 1998، 2006، 2008، 2010

كأس تركيا: 2006

بطولة الدوري البلجيكي: 2006-2007

كأس بلجيكا: 2008

كأس السوبر البلجيكي: 2007

بطولة الدوري المصري الممتاز: 2008-2009، 2009-2010، 2010-2011

كأس مصر 1997-1996 ، 2013-2012

كأس السوبر المصري: 2008، 2010

دوري أبطال إفريقيا: 2008

كأس السوبر الإفريقي: 2009

- جوائز

أفضل لاعب في أمم إفريقيا 2006.. متفوقا على نجوم أمثال دروجبا وصامويل إيتو.

أفضل لاعب فى أمم إفريقيا 2010.. قاد الفراعنة للبطولة السابعة في تاريخ المنتخب والرابعة في مشواره.