تغيير موعد مواجهة الأهلي والنجوم من أجل الزمالك

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٠٢ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٣٣ م
الأهلي
أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عامر حسين، عن تغيير موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام نظيره النجوم، وقررت اللجنة تقديم موعد المباراة المحدد لها الأحد المقبل، 75 دقيقة، لتقام في تمام الساعة السابعة مساء، بدلاً من الثامنة والربع، في اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ29 للدوري الممتاز، على استاد بتروسبورت، ووجه عامر حسين، الشكر للقلعة الحمراء والنجوم لموافقتهما على تقديم اللقاء لمنح الفرصة للمتابعين لمشاهدة لقاء الزمالك والنجم الساحلي التونسي.
ويواجه الزمالك نظيره النجم الساحلي، في تمام الساعة التاسعة مساء الأحد المقبل، في إياب دور نصف النهائي لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية، على ملعب «سوسة» في تونس، ويحتاج أبناء ميت عقبة للفوز أو التعادل من أجل التأهل إلى نهائي البطولة. ويبدأ الأهلي اليوم استعداداته لمواجهة النجوم المقرر لها
ويبدأ الأهلي اليوم استعداداته لمواجهة النجوم المقرر لها الأحد المقبل، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز، والمحدد إقامتها على استاد بتروسبورت في الثامنة والربع مساء.
ويعقد مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق، جلسة مهمة مع جهازه المعاون قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم الخميس؛ من أجل الترتيب لمواجهة النجوم المقبلة، ويتطلع لاسارتي خلال جلسته مع جهازه المعاون لمناقشة كافة الأمور الفنية الخاصة بالاستعداد لمواجهة النجوم، بجانب الحديث عن أبرز سلبيات وإيجابيات مباراة طلائع الجيش.
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