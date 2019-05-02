انت الان تتابع تغيير موعد مواجهة الأهلي والنجوم من أجل الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٠٢ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٣٣ م

الأهلي

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عامر حسين، عن تغيير موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام نظيره النجوم، وقررت اللجنة تقديم موعد المباراة المحدد لها الأحد المقبل، 75 دقيقة، لتقام في تمام الساعة السابعة مساء، بدلاً من الثامنة والربع، في اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ29 للدوري الممتاز، على استاد بتروسبورت، ووجه عامر حسين، الشكر للقلعة الحمراء والنجوم لموافقتهما على تقديم اللقاء لمنح الفرصة للمتابعين لمشاهدة لقاء الزمالك والنجم الساحلي التونسي.

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ويواجه الزمالك نظيره النجم الساحلي، في تمام الساعة التاسعة مساء الأحد المقبل، في إياب دور نصف النهائي لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية، على ملعب «سوسة» في تونس، ويحتاج أبناء ميت عقبة للفوز أو التعادل من أجل التأهل إلى نهائي البطولة. ويبدأ الأهلي اليوم استعداداته لمواجهة النجوم المقرر لها