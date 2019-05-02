انت الان تتابع تعرف على قرارات مجلس إدارة اتحاد كرة اليد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:محمد حسن صيام ٠٢ مايو ٢٠١٩ - ٠٦:٣٨ م
هشام نصر
عقد الاتحاد المصري لكرة اليد اليوم الخميس اجتماعًا برئاسة هشام نصر بمقر الاتحاد لمناقشة القضايا المهمة التي تخص كرة اليد المصرية، حيث اتخذ مجلس إدارة اتحاد اليد عدة قرارات مهمة جاءت كالتالي: - الموافقة على مشاركة منتخب مصر للشباب مواليد عام 1998 في بطولة كأس العالم المقرر إقامتها في إسبانيا خلال الفترة من 16 إلى 28 يوليو المقبل. - الموافقة على مشاركة منتخب الناشئين في بطولة كأس العالم المقرر إقامتها في مقدونيا خلال الفترة من 5 إلى 19 أغسطس المقبل.
- الموافقة على مشاركة الحكمين محمود البلتاجي وناصر حمدي في برنامج تدريب الحكام الدوليين في جورجيا خلال الفترة من 6 إلى 17 يونيو المقبل. - الموافقة على مخاطبة الاتحاد الدولي لكرة اليد للتنسيق بشأن حضور السيد/ رامون جاليجو إلى القاهرة لإلقاء محاضرات تثقيفية للحكام المصريين خلال الفترة من 3 إلى 9 سبتمبر
- الموافقة على مشاركة الحكمين محمود البلتاجي وناصر حمدي في برنامج تدريب الحكام الدوليين في جورجيا خلال الفترة من 6 إلى 17 يونيو المقبل.
- الموافقة على مخاطبة الاتحاد الدولي لكرة اليد للتنسيق بشأن حضور السيد/ رامون جاليجو إلى القاهرة لإلقاء محاضرات تثقيفية للحكام المصريين خلال الفترة من 3 إلى 9 سبتمبر المقبل.
- الموافقة على مشاركة منتخب الناشئات مواليد 2002 في البطولة الإفريقية رقم 15 المقرر إقامتها في النيجر خلال الفترة من 16 إلى 25 سبتمبر المقبل.
- الموافقة على سفر المهندس هشام نصر رئيس الاتحاد إلى سويسرا لحضور الجمعية العمومية للاتحاد الدولي خلال الفترة من 2 إلى 5 يوليو المقبل.
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