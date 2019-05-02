هل يكون جروس خليفة فيريرا في السد القطري؟

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٠٢ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٦ م
جروس
ترددت أنباء خلال الساعات القليلة الماضية، عن اقتراب رحيل السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن القلعة البيضاء، وانتقاله إلى أحد أندية الدوري القطري، حيث كشفت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي على (فيسبوك - تويتر)، اليوم الخميس، أن المدرب السويسري، أنهى اتفاقه لتولي القيادة الفنية لنادي السد القطري، خلفًا للبرتغالي جوزفالدو فيريرا، وذلك بعدما فجرت قناة «بي إن سبورت» مفاجأة أمس بإعلانها أن جروس، رفض تجديد تعاقده مع الزمالك الذي ينتهي بنهاية شهر مايو الجاري.
وربط رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تقرير «بي إن سبورت» الذي أشار إلى رفض تجديد جروس تعاقده مع الزمالك، واتفاقه مع نادي السد القطري، خاصة أن المدرب البرتغالي جوزفالدو فيريرا، كان قد أعلن عن إنهاء مشواره التدريبي بنهاية الموسم الحالي، بعد مشواره مع السد الذي حصد معه 3 ألقاب محلية. وكان الحساب
وربط رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تقرير «بي إن سبورت» الذي أشار إلى رفض تجديد جروس تعاقده مع الزمالك، واتفاقه مع نادي السد القطري، خاصة أن المدرب البرتغالي جوزفالدو فيريرا، كان قد أعلن عن إنهاء مشواره التدريبي بنهاية الموسم الحالي، بعد مشواره مع السد الذي حصد معه 3 ألقاب محلية.
وكان الحساب الرسمي لقناة «beIN sports» الإخبارية، نشر على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن جروس، أخطر إدارة النادي رسميًا بعدم رغبته في تجديد عقده مع الفريق، حيث كتب: «مدرب الزمالك السويسري كريستيان جروس يبلغ مجلس الإدارة رسميًا بعدم تجديد عقده مع النادي».
إدارة نادي الزمالك تعاقدت مع المدير الفني السويسري جروس في شهر يوليو الماضي، بعقد تم الإعلان فيما بعد أنه لمدة موسم واحد.
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