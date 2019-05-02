انت الان تتابع هل يكون جروس خليفة فيريرا في السد القطري؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٠٢ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٦ م

جروس

ترددت أنباء خلال الساعات القليلة الماضية، عن اقتراب رحيل السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن القلعة البيضاء، وانتقاله إلى أحد أندية الدوري القطري، حيث كشفت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي على (فيسبوك - تويتر)، اليوم الخميس، أن المدرب السويسري، أنهى اتفاقه لتولي القيادة الفنية لنادي السد القطري، خلفًا للبرتغالي جوزفالدو فيريرا، وذلك بعدما فجرت قناة «بي إن سبورت» مفاجأة أمس بإعلانها أن جروس، رفض تجديد تعاقده مع الزمالك الذي ينتهي بنهاية شهر مايو الجاري.

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وربط رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تقرير «بي إن سبورت» الذي أشار إلى رفض تجديد جروس تعاقده مع الزمالك، واتفاقه مع نادي السد القطري، خاصة أن المدرب البرتغالي جوزفالدو فيريرا، كان قد أعلن عن إنهاء مشواره التدريبي بنهاية الموسم الحالي، بعد مشواره مع السد الذي حصد معه 3 ألقاب محلية. وكان الحساب