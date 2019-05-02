انت الان تتابع تشافي يتخذ قراره بالاعتزال في نهاية الموسم والتوجه نحو التدريب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الاسباني تشافي هرنانديز خلال مباراة بين فريقه السد القطري والوصل الاماراتي ضمن دوري أبطال آسيا في كرة القدم في 2 أبريل 2018

أعلن النجم السابق لبرشلونة الاسباني والسد القطري حاليا تشافي هرنانديز، انه سيعتزل اللعب في نهاية الموسم الحالي، لكنه لن يترك كرة القدم بل سينتقل الى التدريب.

وقال إبن الـ39 عاما في مقالة نشرها في موقع اللجنة العليا للمشاريع والإرث المنظمة لمونديال قطر 2022 والتي عينته سفيرا لها، "أشعر بالسرور والفخر لبلوغي سن التاسعة والثلاثين وأنا لا أزال قادرا على العطاء على أرض الملعب".

وتابع في مقالة أرسلها الى وسائل الاعلام الإسبانية "لكن حان الوقت لأختم مسيرتي الكروية هذا الموسم وأنا في أفضل مستوى للفوز بكأس الأمير 2019 (وصل السد الى ربع النهائي) والوصول الى المرحلة التالية في دوري أبطال آسيا. ورغم أن هذا هو موسمي الأخير كلاعب، إلا أنني أتطلع للمستقبل بعيون المدرب".

وينهي تشافي مسيرته كلاعب بأفضل طريقة بعد أن قاد السد لاحراز لقب الدوري القطري للمرة الأولى منذ 6 أعوام، على أمل أن يسدل الستار على مشواره بلقب أكبر هو دوري أبطال آسيا حيث يتصدر السد مجموعته الرابعة بعد 4 جولات من أصل 6 بفارق نقطة عن الأهلي السعودي واثنتين عن باختاكور الاوزبكستاني الثالث.

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وكشف بطل مونديال 2010 وكأس أوروبا 2008 و2012 "ستكون فلسفتي كمدرب تجسيدا لأسلوب اكتسبته خلال أعوام عديدة من طريقة لعب (مدرب برشلونة السابق الراحل الهولندي) يوهان كرويف، وأكاديمية لا ماسيا، ونادي برشلونة. أنا أرغب أن أرى فرقا تأخذ زمام المبادرة على أرض الملعب وتنتهج أسلوب الهجوم الذي اعتدنا عليه منذ نعومة أظافرنا. بمعنى آخر، الاستحواذ الكامل على الكرة".

وانضم تشافي الى صفوف السد في 2015، وساهم في فوزه بكأس الامير وكأس قطر 2017، وصولا الى بطولة الدوري هذا الموسم.

وبدأ تشافي مسيرته الكروية مع برشلونة في العام 1998 ودافع عن ألوانه في أكثر من 500 مباراة، أحرز خلالها لقب الدوري الاسباني ثماني مرات، دوري أبطال أوروبا 4 مرات، الكأس الإسباني ثلاث مرات وكأس العالم للأندية مرتين.