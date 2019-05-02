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ابن سكولز ينصح دي ليخت بالانتقال إلى عملاق إسباني

طلب ابن بول سكولز أسطورة فريق مانشستر يونايتد من نجم أياكس أمستردام ماتياس دي ليخت الانتقال إلى فريق إسباني عملاق، فيما يُتوقع أن تحدد الأسابيع القليلة المُقبلة وجهة النجم الهولندي، الذي يُسيل لعاب أكبر الفرق الأوروبية.

تتصارع عدة أندية أوروبية عملاقة على موهبة أياكس أمستردام ماتياس دي ليخت، فالدولي الهولندي الشاب وكابتن الفريق الهولندي العريق، قدم أوراق اعتماده كواحد من أحسن اللاعبين الشباب حالياً في عالم الساحرة المستديرة.

وينسج مانشستر يونايتد منذ مدة خيوطه حول دي ليخت، إذ يأمل "الشياطين الحمر" في الظفر بخدمات المدافع الصلب، من أجل مساعدة الفريق على تجاوز المشاكل الدفاعية، التي يُعاني منها بشدة في الآونة الأخيرة.

بيد أن أحد أبناء أساطير "الشياطين الحمر" له رأي مغاير، فقد طلب أرون سكولز ابن نجم مانشستر يونايتد بول سكولز من مدافع أياكس أمستردام ماتياس دي ليخت أن يدير هذا الأخير ظهره لمانشستر يونايتد وينتقل عوضاً عن ذلك إلى برشلونة، وفق ما أشار إليه موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

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وتابع أرون سكولز (19 عاماً) حديثه إلى دي ليخت قائلاً "اذهب إلى برشلونة واستمتع بمسيرتك الكروية هناك"، فيما يُتوقع أن يجر كلام ابن سكولز انتقادات لاذعة عليه، بسبب رغبة جماهير مانشستر يونايتد في رؤية دي ليخت بقميص الفريق بداية من الموسم القادم.

من جهة أخرى، ساهم ماتياس دي ليخت مؤخراً في فوز أياكس أمستردام على توتنهام 1-0 برسم ذهاب نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، إذ أصبح الفريق الهولندي قريباً جداً من حجز تأشيرة المرور إلى نهائي الكأس "ذات الأذنين".

يُشار إلى أن صحيفة "ذا صن" البريطانية، أوضحت أن مينو رايولا وكيل أعمال ماتياس دي ليخت يُحاول إقناعه بالانتقال إلى مانشستر يونايتد على حساب برشلونة، الذي يبدو أنه الأقرب للظفر بخدمات الدولي الهولندي الواعد.