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جدة - عمرو شويل 6 قرارات لاتحاد كرة اليد فى اجتماع مجلس الإدارة اعتمد مجلس إدارة اتحاد كرة اليد برئاسة المهندس هشام نصر، 6 قرارات على هامش اجتماع اليوم الخميس. وجاءت قرارات المجلس كالتالي.. - الموافقة على مشاركة منتخب الشباب مواليد ١٩٩٨ في بطولة العالم المقرر إقامتها في اسبانيا خلال الفترة من ١٦ إلى ٢٨ يوليو المقبل. ​- الموافقة على مشاركة منتخب الناشئين في بطولة العالم المقرر إقامتها في مقدونيا خلال الفترة من ٥ إلى ١٩ أغسطس المقبل. ​- الموافقة على مشاركة الحكمين محمود البلتاجي وناصر حمدي في برنامج تدريب الحكام الدوليين في جورجيا خلال الفترة من ٦ إلى ١٧ يونيو المقبل. ​- الموافقة على مخاطبة الاتحاد الدولي لكرة اليد للتنسيق بشأن حضور السيد/ رامون جاليجو إلى القاهرة لإلقاء محاضرات تثقيفية للحكام المصريين خلال الفترة من ٣ إلى ٩ سبتمبر المقبل. ​- الموافقة على مشاركة منتخب الناشئات مواليد ٢٠٠٢ في البطولة الإفريقية رقم ١٥ المقرر إقامتها في النيجر خلال الفترة من ١٦ إلى ٢٥ سبتمبر المقبل. ​- الموافقة على سفر المهندس هشام نصر رئيس الاتحاد إلى سويسرا لحضور الجمعية العمومية للاتحاد الدولي خلال الفترة من ٢ إلى ٥ يوليو المقبل.

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