انبي ضد بتروجت .. التشكيل الرسمي للفريقين قبل مواجهة الدوري المصري...

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جدة - عمرو شويل أعلن الجهاز الفنى لإنبى بقيادة على ماهر، تشكيل مواجهة بتروجت، فى المباراة التى ستقام على استاد بتروسبورت، مساء اليوم، فى الجولة الـ31 من منافسات بطولة الدورى الممتاز. وجاء تشكيل إنبى كالتالى: حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطى. حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطى. خط الدفاع: على فوزى، رامى صبرى، إبراهيم يحيى، أحمد عبد العزيز. خط الوسط: محمود توبة، محمود غالى، أحمد شكرى، شادراك لوكومبى، أحمد رفعت. خط الهجوم: محمود قاعود. Advertisements

فيما يدخل بتروجت المباراة بالتشكيل التالى: حراسة المرمى: محمد صبحى. خط الدفاع: أحمد سالم صافى وأحمد عبد الرسول وحسام حسن وحماده طلبة. خط الوسط: أحمد العجوز وأحمد زولا وحميد ماو ومحمود صلاح وأحمد عفيفى. خط الهجوم: شكرى نجيب.

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