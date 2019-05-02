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جدة - عمرو شويل الأهلى يكشف سبب غياب مروان محسن وموعد عودة جيرالدو كشف مسئولو النادي الأهلى عن الأسباب التى دفعت الأوروجواياني مارتن لاسارتى المدير الفنى للفريق لمهاجمه مروان محسن من المباراة الماضية أمام طلائع الجيش بالدوري الممتاز المصري. من جانبه، قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة فى الفريق، إن سبب استبعاد مروان محسن من مواجهة طلائع الجيش معاناته من رشح الركبة. Advertisements واكتفي مروان محسن بأداء تدريبات في الجيم. وأكد سيد عبد الحفيظ أن جيرالدو سينتظم في التدريبات بداية من غدا الجمعة استعدادا لمواجهة النجوم المقرر اقامتها الاحد، بعد تعرضه لإصابة في الرأس خلال مباراة الطلائع.

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