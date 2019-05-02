بيراميدز يحتفل بعيد ميلاد أحمد حسن فى حضور البدرى...

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جدة - عمرو شويل صور .. بيراميدز يحتفل بعيد ميلاد أحمد حسن في حضور البدري احتفل نادي بيراميدز بعيد ميلاد أحمد حسن المشرف على الكرة بالنادي على هامش تدريبات فريق الكرة اليوم الخميس. وهنأ حسام البدري رئيس منظومة بيراميدز واللاعبين والجهاز الفني والإداري، المشرف على الكرة بمناسبة عيد ميلاده، ويستعد بيراميدز للقاء المصري في الدوري يوم الأحد المقبل. Advertisements

أحمد حسن وحسام البدري

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