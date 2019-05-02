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جدة - عمرو شويل النجم الساحلي ضد الزمالك .. مرتضى منصور يحفز نجوم الفريق قبل السفر لتونس استقبل المستشار مرتضى منصور لاعبو الفريق الكروي الأول بالنادي اليوم الخميس عقب انتهاء مران الفريق بملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادًا لمواجهة النجم الساحلي التونسي. موعد مباراة النجم الساحلي والزمالك ويلتقى النجم الساحلى والزمالك فى إياب دور نصف النهائي لمسابقة الكونفيدرالية الافريقية مساء الأحد المقبل فى تمام التاسعة مساء على ارضية ملعب الاستاد الأوليمبي بسوسة. موعد سفر الزمالك الى تونس ويلتقى النجم الساحلى والزمالك فى إياب دور نصف النهائي لمسابقة الكونفيدرالية الافريقية مساء الأحد المقبل فى تمام التاسعة مساء على ارضية ملعب الاستاد الأوليمبي بسوسة. وعقد مرتضى منصور ، الجلسة قبل السفر صباح الغد إلى سوسة، لخوض مواجهة النجم الساحلى التونسى. Advertisements مرتضى منصور حرص رئيس الزمالك خلال الجلسة على تحفيز اللاعبين على تحقيق الفوز، مطالبا بضرورة تحقيق نتيجة إيجابية والفوز على بطل تونس معربا عن ثقته في قدرات اللاعبين على تخطي الفريق التونسي في ملعبه ووسط جماهيره. وأكد رئيس الزمالك للاعبين فى ختام حديثه معهم أن إدارة النادى وفرت لهم طائرة خاصة في رحلة السفر إلى تونس كي يعود اللاعبون بعد اللقاء مباشرة لقضاء أول أيام شهر رمضان الكريم مع أسرهم وطالب اللاعبين بإسعاد الجماهير التي تنتظر تخطي عقبة النجم من أجل الوصول للمباراة النهائية والتتويج بالبطولة الأفريقية.

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