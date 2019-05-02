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جدة - عمرو شويل شوبير ينهي أزمة بنى سويف والتليفونات بقعدة عرب تصالح ناديا بنى سويف والتليفونات خلال الجلسة الصح التى جمعتهما اليوم بمقر اتحاد الكرة بالجزيرة بحضور احمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة ودينا الرفاعي عضو مجلس الجبلاية. تصالح ناديا بنى سويف والتليفونات خلال الجلسة الصح التى جمعتهما اليوم بمقر اتحاد الكرة بالجزيرة بحضور احمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة ودينا الرفاعي عضو مجلس الجبلاية. ونشبت أزمة بين نادي بني سويف و نادي تليفونات بني سويف والتى وصلت لتحرير محاضر فى الأقسام نتيجة التشابك بالأيدي والألفاظ عقب مباراتهما فى دورى القسم الثاني الموسم المنقضي ليتم تحرير محاضر من نادي التليفونات بأقسام الشرطة. Advertisements وجمعت جلسة (قعدة عرب) رأسها أحمد شوبير وطرفها رؤساء الناديين بمقر اتحاد الكرة ثم إقامة مأدبة غذاء فى مقر النادي الأهلي لإنهاء الخلاف فى وجود سعد أبو صندوق رئيس نادي الرجاء.

جلسة صلح تليفونات بنى سويف ونادى بنى سويف

جلسة صلح تليفونات بنى سويف ونادى بنى سويف

جلسة صلح تليفونات بنى سويف ونادى بنى سويف

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