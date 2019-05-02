شكرا لقرائتكم خبر عن "انفوجراف" قبل 50 يوما .. المنتخب يحقق الفوز 50 فى أمم أفريقيا على حساب الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قبل 50 يوما على انطلاق بطولة أمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو ، نشرت الصفحة الرسمية لبطولة الأمم معلومة عن تحقيق المنتخب المصري الفوز رقم 50 له فى البطولات الأفريقية وكان على حساب منتخب الجزائر 4 / 0.

تستضيف مصر 24 منتخب لأول مرة فى تاريخ بطولات أمم أفريقيا بعد تغيير نظام المجموعة بدلاً من 16 منتخب فقط.

وأسفرت قرعة كأس أمم إفريقيا 2019 عن وقوع منتخب مصر على رأس المجموعة الأولى، رفقة منتخبات زيمبابوي وأوغندا والكونغو الديمقراطية.