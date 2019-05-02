شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يوجه رسائل تحفيز للاعبين فى الجلسة الأخيرة قبل السفر لسوسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد مرتضى منصور رئيس الزمالك، جلسة مع لاعبى الفريق عقب نهاية المران الأخير اليوم قبل السفر صباح الغد إلى سوسة، لخوض مواجهة النجم الساحلى التونسى، التى ستقام الأحد المقبل، على الملعب الأولمبى بسوسة، فى إياب دور قبل النهائى بالكونفدرالية.

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حرص رئيس الزمالك خلال الجلسة على تحفيز اللاعبين على تحقيق الفوز فى مباراة النجم الساحلى، مطالبا بضرورة تحقيق نتيجة إيجابية والفوز على بطل تونس معربا عن ثقته في قدرات اللاعبين على تخطي الفريق التونسي في ملعبه ووسط جماهيره.

وأكد رئيس الزمالك للاعبين فى ختام حديثه معهم أن إدارة النادى وفرت لهم طائرة خاصة في رحلة السفر إلى تونس كي يعود اللاعبون بعد اللقاء مباشرة لقضاء أول أيام شهر رمضان الكريم مع أسرهم وطالب اللاعبين باسعاد الجماهير التي تنتظر تخطي عقبة النجم من أجل الوصول للمباراة النهائية والتتويج بالبطولة الأفريقية.