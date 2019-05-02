شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. لجنة من مجلس الوزراء تتفقد ستاد الإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت لجنة تابعة لمجلس الوزراء بجولة تفقدية اليوم داخل أرجاء ستاد الإسماعيلية الذى يستعد لاستضافة المجموعة السادسة للنسخة الجديدة لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها يونيو المقبل. رافق اللجنة في زيارة ستاد الاسماعيلية محمد شيحة رئيس المجموعة السادسة التي تقام مبارياتها في الاسماعيلية وتضم منتخبات الكاميرون وغانا وبنين وغينيا بيساو Advertisements اللجنة قامت بمتابعة أخر أعمال التطوير للوقوف على تنفيذ الاشتراطات التى تمت المطالبة بها قبيل انطلاق البطولة التى تعود مصر لاستضافتها بعد غياب طويل.

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