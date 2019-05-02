شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يتعادل سلبياً مع بتروجت فى شوط الفرصة والتسديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الشوط الأول بين إنبى وبتروجت بالتعادل السلبى بين الفريقان فى المباراة التى تجمعهما بالديربى البترولى المقام حالياً على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الـ31 بالدورى الممتاز.

وشهد الشوط الأول فرصة وحيدة محققة لإنبى فى الدقيقة 20 جاءت عن طريق عرضية من أحمد رفعت صانع ألعاب الفريق وصلت إلى محمود قاعود ليسددها بغرابة خارج مرمى بتروجت.

فيما جاءت أخطر فرص بتروجت فى الدقيقة 3 من الوقت بدل الضائع بتسديدة متقنة من شكرى نجيب مهاجم الفريق ولكن نجح عبد العزيز البلعوطى فى التصدى للتسديدة وإنقاذ مرماه من فرصة خطيرة لبتروجت.