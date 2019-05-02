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الأهلي يوضح سبب استبعاد مروان محسن من مواجهة الطلائع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، أن سبب استبعاد مروان محسن من مواجهة طلائع الجيش أمس هو معاناته من رشح في الركبة.

 

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وغاب مروان محسن عن مران الأهلي اليوم لاستمرار معاناته من الإصابة ، وأكتفي بأداء تدريبات في الجيم.

 

فيما أكد عبد الحفيظ في تصريحات صحفية ان جيرالدو سينتظم في التدريبات الجماعية بداية من غدا الجمعة استعدادا لمواجهة النجوم المقرر اقامتها الاحد، بعد تعرضه لاصابة في الرأس خلال مباراة الطلائع.

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