الاسماعيلي يسحق منتخب المحافظة بسباعية ودياً وبامبو يسجل..صور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز الإسماعيلى على منتخب المحافظة بسبعة أهداف مقابل هدف، فى المباراة الودية التى جمعتهما اليوم على الملعب الفرعى لاستاد الإسماعيلية، فى حضور النجم العائد كريم بامبو بعد تراجع إدارة الدروايش عن تجميد لنهاية الموسم، وشهد اللقاء توقيعه على أحد الأهداف. أهداف الدراويش حملت توقيع محمد الشامى هدفين وهدف لكل من محمد بيومى وإبراهيم حسن وكريم بامبو ومحمود متولى وعودة مارشال. ويستعد الفريق لملاقاة الاتحاد السكندرى الأحد القادم باستاد الجبل الأخضر فى دور الــ8 بكأس مصر. بدأ الفريق الشوط الأول بتشكيل ضم .. حراسة المرمى .. محمد مجدى خط الدفاع .. محمد بيومى – ريتشارد بافور – محمد هاشم – سليم عبد الخالق Advertisements خط الوسط .. محمد الضرف – إبراهيم حسن – مدحت فقوسة خط الهجوم .. محمود أبوجودة – محمد الشامى وفى الشوط الثانى شارك كل من … محمود رضا حارس المرمى و محمود متولى وطارق طه وكريم بامبو وابراهيم عبد الخالق وعودة مارشال. شهدت المباراة حضور المهندس تامر موسى عضو مجلس الإدارة ومحمد خلف مدير إدارة التسويق والتعاقدات بجانب طارق زين المدير الفنى لفريق الشباب مواليد 99 وأحمد فكرى الصغير مدرب فريق 97 وأحمد الجمل عضو الجهاز الفنى للفريق الأول سابقا.

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