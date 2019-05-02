ربيع ياسين: أسعار تذاكر أمم افريقيا "عادية جدا" فى ظل الظروف الاقتصادية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف ربيع ياسين، نجم الأهلى السابق ومدرب منتخب الشباب مواليد 2001، أن أسعار تذاكر بطولة امم أفريقيا التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو وحتى 17 يوليو المقبل، مناسبة فى ظل الظروف الاقتصادية.
وقال ياسين، فى تصريحات خاصة، "الأسعار عادية جدا" فى ظل الغلاء والظروف الاقتصادية، كما أن المسئولين عن البطولة يبحثون عن نجاحها وخروجها فى أفضل صورة، لذلك كل صغيرة وكبيرة فى البطولة تسير على ما يرام.
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