شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل إنبى وبتروجت فى الديربى البترولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المديران الفنييان لإنبى وبتروجت، على ماهر ومحمد عودة التشكيل الخاص بالمباراة التى ستجمع الفريقين على استاد بتروسبورت، مساء اليوم، فى الجولة الـ31 من منافسات بطولة الدورى الممتاز. جاء تشكيل إنبى كالتالى: حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطى. خط الدفاع: على فوزى، رامى صبرى، إبراهيم يحيى، أحمد عبد العزيز. خط الوسط: محمود توبة، محمود غالى، أحمد شكرى، شادراك لوكومبى، أحمد رفعت. خط الهجوم: محمود قاعود. جاء تشكيل إنبى كالتالى: Advertisements فيما يدخل بتروجت المباراة بالتشكيل التالى: فيما يدخل بتروجت المباراة بالتشكيل التالى: حراسة المرمى: محمد صبحى. خط الدفاع: أحمد سالم صافى وأحمد عبد الرسول وحسام حسن وحماده طلبة. خط الوسط: أحمد العجوز وأحمد زولا وحميد ماو ومحمود صلاح وأحمد عفيفى. خط الهجوم: شكرى نجيب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على تشكيل إنبى وبتروجت فى الديربى البترولى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.