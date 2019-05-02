صور .. الصلح بين بني سويف و التليفونات برعاية أبو ريدة و شوبير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهي أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة الأزمة التى نشبت مؤخراً بين نادي بني سويف و نادي تليفونات بني سويف والتى وصلت لتحرير محاضر فى الأقسام، وذلك بعقد جلسة صلح ظهر اليوم بالنادي الأهلي. كانت أزمة قد نشبت بين الناديين وصلت للتشابك بالأيدي والألفاظ عقب مباراتهما فى دورى القسم الثاني الموسم المنقضي ليتم تحرير محاضر من نادي التليفونات بأقسام الشرطة. Advertisements عقد أحمد شوبير جلسة جمعت رؤساء نادي بني سويف و مسئولو نادي التليفونات فى مقر اتحاد الكرة بالتنسيق مع هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة ثم إقامة مأدبة غذاء فى مقر النادي الأهلي لإنهاء الخلاف فى وجود سعد أبو صندوق رئيس نادي الرجاء، والشيخ سعيد صباح رئيس نادى بئر العبد بشمال سيناء.

شوبير و الرفاعي مع اندية بني سويف



شوبير و دينا مع مسئولو بني سويف



شوبير يتوسط اندية بني سويف والتليفونات

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