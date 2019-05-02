رابط شغال بقوة Livehd7‬‏ مشاهده مباراة الاتحاد والتعاون بث مباشر  نهائي كاس الملك السعودي KSA SPORTS...

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بداية المباراة : الاتحاد – التعاون

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حمس دقائق مرت ومازلنا بدون اهداف

الاتحاد في اخر 5 مباريات في جميع البطولات فاز 4 و تعادل 1 و احرز 13 هدف و أستقبل 7 أهداف.

لجنة الحكام تكلف طاقم تحكيم أرجنتيني بقيادة “نيستور بيتانا” لإدارة #نهائي_كأس_الملك غدًا الخميس بين الاتحاد والتعاون — طاقم التحكيم نيستور بيتانا “حكم ساحة” هيرنان مايدانا “مساعد أول” هوان بيلاتي “مساعد ثاني” فرناندو إيتشينكي “حكم رابع” آندرسون دارونكو “حكم فيديو”

بدايه المباراة : الاتحاد – التعاون

بث مباشر الاتحاد والتعاون يلا شوت yalla shoot مشاهدة مباراة الاتحاد اليوم بث مباشر الاتحاد والتعاون بث مباشر مباراة الاتحاد كورة لايف يوتيوب، على أن يذاع اللقاء من خلال قناة السعودية الرياضية بالإضافة إلى دوري بلس 1 على الهواء مباشرة.