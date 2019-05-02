اسرع رابط: يلا شوت Ittihad سبورت مشاهدة بث مباشر مباراة الاتحاد والتعاون اليوم ختام  كأس الملك سلمان...

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بداية المباراة : الاتحاد – التعاون

حمس دقائق مرت ومازلنا بدون اهداف

لجنة الحكام تكلف طاقم تحكيم أرجنتيني بقيادة “نيستور بيتانا” لإدارة #نهائي_كأس_الملك غدًا الخميس بين الاتحاد والتعاون — طاقم التحكيم نيستور بيتانا “حكم ساحة” هيرنان مايدانا “مساعد أول” هوان بيلاتي “مساعد ثاني” فرناندو إيتشينكي “حكم رابع” آندرسون دارونكو “حكم فيديو”

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