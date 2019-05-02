Ksa بلس.. مشاهدة مباراة الاتحاد والتعاون بث مباشر kora star يلا شوت يوتيوب الاسطورة جوال مباراة...

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مباراة الاتحاد والتعاون بث مباشر، يبدأ موعد مشاهدة مباراة الاتحاد ضد التعاون اليوم في الساعة السابعة و45 دقيقة مساءا بتوقيت القاهرة، الساعة الثامنة و45 دقيقة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، وكما تعودنا سيتم إذاعة المواجهة من خلال قناة الرياضية السعودية اتش دي 1 بالتعليق العربي المميز، ونوفر رابط موقع الاسطورة لمشاهدة مباراة الاتحاد اليوم في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين kora live.

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يلا شوت الاتحاد والتعاون مباشر، ويعتبر اللاعب جاري رودريجيز هو اللاعب الأجنبي ذات القيمة التسويقية الأعلى بين لاعبي الفريقين وتبلغ قيمته حولي تسع ملايين يورو، فيما يحتل فهد المولد صدارة أعلى قيمة للاعب محلي بقيمة مليون يورو، ونعرض لكم بث مباشر الاتحاد والتعاون جوال تابع لايف الاسطورة بدون تقطيع.

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شاهد يوتيوب مباراة الاتحاد والتعاون بث مباشر اليوم بحضور جماهيري كبير من المدرجات لمساندة الفريقين وحصد اللقب.

ألتقى الفريقان في 23 مباراة من قبل تاريخياً، تفوق العميد في 13 منها مقابل ست انتصارات للسكري، وكان التعادل هو الحاضر في 4 لقاءات بينهما.

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التشكيلة الأساسية للاتحاد امام التعاون جاءت كالآتي: فواز القرني – عبدالله العمار – أحمد عسيري – مروان دا كوستا – سعود عبد الحميد – سانوجو – فيلانويفا – كريم الأحمدي – جاري رودريجز – بريوفيتش – فهد المولد.

لاعبي الاتحاد والتعاون بث مباشر يقومون بعمليات الاحماء على أرض الملعب وتزايد الحضور الجماهيري وسط توقع بأن تمتلئ المدرجات للاستمتاع بالمباراة.

الآن السلام الوطني السعودي قبل انطلاق المباراة وحكم اللقاء يجري القرعة بين قائدي الفريقين استعداداً لإطلاق صافرة البداية.

تشكيلة التعاون الرسمية: حراسة المرمى: كاسيو، الدفاع: إبراهيم الزبيدي – متعب المفرج – طلال عيسى، الوسط : مد الله العليان – ساندرو مانويل – ريان الموسى – سيدريك أميسي، الهجوم :نيلدو بيترولينا – هيلدون راموس – تاوامبا.

بعد مرور خمس دقائق من مباراة الاتحاد والتعاون بث مباشر يلا شوت يحاول النمور الاستحواذ على الكرة لإحراز هدف التقدم ولكن دفاع السكري منظم بشكل كبير.

التعاون بدأ ينشط أكتر على مستوى الهجوم ولم نشاهد الكثير من الاتحاد الذي تراجع أداءه بشكل ملحوظ ويلعب على الهجمات المرتدة للوصول إلى مرمى المنافس.