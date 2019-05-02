يلا شوت مشاهدة مباراة الاتحاد والتعاون اليوم 2-5-2019|دورى بلس الاتحاد السعودى بث مباشر

كورة لايف بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد والتعاون اليوم الخميس 2-5-2019، و هى المباراة النهائية فى نهائى في كاس خادم الحرمين الشريفين، المباراة ستكون فريقين كبيرين ذو جماهيرية عريضة، فريق التعاون استطاع اخراج الزعيم فريق الهلال من الدور قبل النهائى و هزمه بخمسة أهداف، و تفوق عليه أيضا فى الدورى السعودى منذ يومين و هزمه مرة أخرى، بينما قدم فريق الاتحاد السعودى عرض كبير أمام النصر و استطاع أن يفوز عليه فى نصف النهائى بأربعة أهداف مقابل هدفين، المباراة سوف تقام على استاد الملك فهد الدولي بمدينة الرياض

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مشاهدة مباراة الاتحاد والتعاون اليوم الخميس فى تمام الثامنة الا ربع مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة الا ربع بتوقيت السعودية، و سوف تذاع المباراة على عدد من القنوات السعودية منها على قناة KSA Sports 1 HD و قناة KSA Sports 2 HD كما تذاع أيضا على قناة أبوظبي الرياضية HD 1 و تذاع أيضا على قنوات KSA SPORT +1 و قناة KSA Sports HD+2

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تشكيل الاتحاد :

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حراسة المرمى: فواز القرنى

خط الدفاع: سعود – دا كوستا – عسيرى – العمار

خط الوسط: الأحمدى – سانوجو – فيلانوفا

خط الهجوم: رودريجيز – المولد – بريجوفيتش