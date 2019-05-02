موعد مباراة بيراميدز والمصري بالدوري الممتاز والقنوات الناقلة لها

لقاء جديد يستعد له فريق بيراميدز ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز؛ حيث يسعى إلى خطف مركز الصدارة والزحف بعيدا عن الأهلي والزمالك بجدول ترتيب الدوري.

ويحتل فريق بيراميدز المركز الأول بجدول ترتيب الدوري برصيد 64 نقطة، ويليه النادي الأهلي الذي يحتل المركز الثاني بنفس عدد النقاط.

أما عن المصري البورسعيدي، فيحتل المركز الرابع برصيد 47 نقطة، بعد أن تلقى الهزيمة في 5 مباريات وتعادل في 14 لقاء.

ويخوض الفريقان هذا اللقاء يوم الأحد المقبل 5 مايو الجاري على ستاد الجيش، على أن تقام المباراة في تمام الخامسة والنصف مساءا بالتوقيت المحلي للقاهرة.

أما عن القنوات الناقلة للقاء، فستقوم قناتي أون سبورت والنيل الرياضية بإذاعة المباراة مباشرة في موعدها المحدد.