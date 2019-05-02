النشرة الرياضية.. حجازي أفضل لاعب في وست بروميتش.. صلاح ضمن التشكيل المثالي لنصف نهائي الإبطال.. سرقة منزل لاعب برشلونة أثناء مباراة ليفربول

كتب: أحمد أبوعقيل

حصل الدولي المصري أحمد حجازي على جائزة أفضل لاعب في صفوف فريقه وست بروميتش، للعام الحالي، بينما انضم الملك المصري محمد صلاح لقيادة الهجوم بجانب البرغوث الأرجنتيني ليون ميسس ضمن التشكيلة المثالية لنصف نهائي دوري الأبطال.

أحمد حجاز أفضل لاعب بالموسم في وست بروميتش

أعلن فريق وست بروميتش ألبيون المنافس في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، اليوم، أن لاعبه المصري أحمد حجازي، هو اللاعب أفضل في صفوف الفريق هذا الموسم 2018-2019.

وكشف الموقع الرسمي للنادي أن "حجازي" تم اختياره أفضل لاعب هذا الموسم بعد تفوقه في الاستفتاء الذي تم طرحه لاختيار الأفضل.

ومن المنتظر أن يخوض أحمد حجازي رفقة فريقه دورة "البلاي أوف" المؤهلة للدوري الممتاز الموسم المقبل، والتي تضم أربعة أندية، منها أستون فيلا، الذي يلعب له أحمد المحمدي.

ويحتل وست بروميتش المركز الرابع في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "تشامبيونشيب"، برصيد 80 نقطة.

فان دايك: لن نستسلم أمام برشلونة في أنفيلد

أكد المدافع الدولي الهولندي، فيرجيل فان ديك لاعب ليفربول على ثقته الكبيرة في قدرة فريقه على تحقيق الانتصار على برشلونة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، والمقرر إقامته في السابع من مايو الجاري على ملعب أنفيلد، وذلك رغم السقوط في الذهاب أمام البارسا بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين، أمس الأربعاء، بالمواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب كامب نو.

وقال فان دايك في تصريحات صحفية للموقع الرسمي لنادي ليفربول: «بالتأكيد شعرنا بخيبة أمل كبيرة من تلك النتيجة القاسية، والتي أرى أنها غير معبرة تمامًا عن سير اللقاء، إذ أننا لعبنا بشكل جيد في أغلب أوقات المباراة، وخلقنا العديد من الفرص الخطيرة، وكنا نستحق لتسجيل هدف على أقل تقدير».

وأكمل «نعم النتيجة كبيرة بكل تأكيد، وتنتظرنا مواجهة كبيرة في الإياب، لكننا لن نستسلم مطلقًا أمامهم في أنفيلد، وعلينا أن نؤمن بقدراتنا خلال تلك المباراة لتحقيق الانتصار ومن ثم الثأر من تلك الهزيمة».

وواصل «نعلم مدى صعوبة مواجهة برشلونة، لكننا أظهرنا أمامهم أيضًا أننا يمكننا جعل الأمور في غاية الصعوبة عليهم، وأننا يمكننا خلق العديد من الفرص الخطيرة أمامهم».

وتابع «فريق برشلونة في غاية القوة ونعلم مدى جودته جيدًا بالإضافة إلى الجودة الإضافية المتمثلة في وجود ميسي، والذي يظهر دائمًا في الوقت الذي يحلو له، لكننا سنقدم أفضل ما لدينا على الإطلاق في الإياب».

سرقة منزل لاعب برشلونة أثناء مواجهة ليفربول

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تتوالى أعمال سرقة منازل لاعبي كرة القدم خلال خوضهم للمباريات وكان البرازيلي آرثر ميلو، لاعب وسط برشلونة الإسباني آخر الضحايا، خلال تواجده رفقة فريقه في مباراة ليفربول الإنجليزي، في مواجهة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا "الشامبيونزليج".

وجلس "ميلو" بديلا في مباراة برشلونة وليفربول التي أقيمت، أمس الأربعاء، على ملعب "كامب نو"، معقل الفريق الكتالوني، وانتهت بفوز البارسا 3-0.

ووقع منزل آرثر ميلو ضحية لصوص سرقوا مجوهرات وساعة روليس ثمينة، حيث إن لصين قاما بتهديد شقيق اللاعب باولو هنريكي العائد من ملعب كامب نو إلى المنزل بسكين ومفك للبراغي استخدماه لفتح نافذة المنزل، وفقا لتقرير صحيفة "ماركا".

وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى أن عائلة اللاعب بخير وقد تابع شقيقه المباراة من مدرجات الملعب، مضيفة أن شرطة برشلونة تقوم بالتحقيق بالحادثة التي وقعت بمنطقة بيدرالبيس المترفة في ضواحي المدينة الكتالونية.

وتعرض عدد من لاعبي برشلونة للسرقة خلال مبارياتهم في الأونة الأخيرة على غرار جيرار بيكيه، البرازيلي فيليبي كوتينيو، جوردي ألبا والغاني كيفن برنس بواتنج.

تواجد المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، والأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق برشلونة الإسباني، في التشكيل المثالي لجولة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا "الشامبيونزليج".

وكشف موقع "sofascore" المتخصص فى إحصائيات كرة القدم عن التشكيل المثالي في ذهاب قبل نهائي الشامبيونزليج، واستحوذ الفريق الكتالوني على التشكيلة بوجود ستة لاعبين.

وظهر صلاح في التشكيل المثالي وحيدا من ليفربول، بينما من البارسا كل من، جيرارد بيكيه وجوردي ألبا وتيرشتيجن وإيفان راكيتيتش، لويس سواريز وليونيل ميسي.

وتمكن برشلونة من حسم لقاء الذهاب أمام ليفربول بنتيجة 3-0، بينما فاز أياكس الهولندي بهدف على توتنهام الإنجليزي في نصف النهائي الآخر.

جدير بالذكر أن ليفربول يستضيف برشلونة يوم السابع من مايو الجاري على ملعب "آنفيلد" في إياب نصف النهائي، بينما يحل توتنهام ضيفا على أياكس يوم الثامن من الشهر ذاته في إياب نصف النهائي الآخر.

الكاف يحرم لاعب النجم الساحلى من المشاركة أمام الزمالك بالكونفيدرالية



أسدل الاتحاد الإفريقى لكرة القدم " كاف " الستار حول الجدل المثار بشأن مشاركة كريم عريبى مهاجم فريق النجم الساحلى خلال مواجهة الزمالك المقرر إقامتها الأحد المقبل فى إياب نصف نهائى بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

وأعلن كاف بشكل رسمى غياب نجم النجم الساحلى الأول عن موقعة الزمالك المقبلة بسبب إيقافه مباراتين على غرار حصوله على البطاقة الحمراء المباشرة خلال مواجهة الفريق التونسى أمام الهلال السودانى فى ربع نهائى الكونفيدرالية.

وكان كريم عريبى غاب عن مواجهة النجم الساحلى الأولى امام الزمالك وسيغيب أيضا عن لقاء الإياب.