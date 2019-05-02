صلاح وميسي يقودان التشكيل المثالي لذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

كتب: أحمد أبوالليل تواجد المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، والأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق برشلونة الإسباني، في التشكيل المثالي لجولة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا "الشامبيونزليج". وكشف موقع "sofascore" المتخصص فى إحصائيات كرة القدم عن التشكيل المثالي في ذهاب قبل نهائي الشامبيونزليج، واستحوذ الفريق الكتالوني على التشكيلة بوجود ستة لاعبين. وظهر صلاح في التشكيل المثالي وحيدا من ليفربول، بينما من البارسا كل من، جيرارد بيكيه وجوردي ألبا وتيرشتيجن وإيفان راكيتيتش، لويس سواريز وليونيل...

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